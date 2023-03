Umfrage unter Zuschauern in NRW Theater-Publikum will mehr Heiteres

Mehr Unterhaltung bitte! Und mehr Heiteres. Wie Kabarett und Comedy, wie Kleinkonzert, Komödie, Musicals und Konzerte. Das ist das, was sich das Publikum vom Theater seiner Stadt in NRW mehrheitlich wünscht. So lautet zumindest ein Fazit dieser auch vom NRW-Kulturministerium geförderten Besucherumfrage an 30 Theatern unseres Bundeslandes. 5500 nahmen daran im vergangenen Herbst teil, darunter auch sogenannte Nichtbesucher, die natürlich besonders spannend, indes auch schwer zu erreichen sind. Ihre Teilnehmerzahl war mit 220 dementsprechend gering und wenig aussagekräftig.