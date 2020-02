Umberto Ecos „Der ewige Faschismus“ : Fünf Warnungen vor dem Faschismus

Ein neuer Band versammelt Essays von Umberto Eco, die heute noch gültig sind.

Wer dachte, der Faschismus sei ein verblichenes historisches Phänomen, wird gerade eines anderen belehrt: Ein führender Politiker der AfD, Björn Höcke, dessen Partei in Thüringen die Wahl des Ministerpräsidenten zur demokratischen Farce gemacht hat, darf per Gerichtsbeschluss als „Faschist“ bezeichnet werden. Umberto Eco, der sich mit „Der Name der Rose“ literarisch unsterblich gemacht hat, wurde zeitlebens nicht müde, vor Populisten und Nationalisten zu warnen. „Der ewige Faschismus“ heißt eine Sammlung von fünf Essays, die er zwischen 1995 und 2012 verfasst hat. Einige sind bisher nie ins Deutsche übersetzt worden.