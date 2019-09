Ulrich Wickert über Heimatgefühle : „Der nationalen Identität entkommt man nicht“

Der Publizist Ulrich Wickert ermutigt die Deutschen, sich zu ihrer Nation zu bekennen – nicht trotz, sondern wegen ihrer Geschichte.

Ulrich Wickert macht sich Sorgen um Deutschland. Der Mann, der 15 Jahre lang die Nachrichtensendung „Tagesthemen“ moderierte und seine Landsleute stets mit dem wohligen Wunsch einer „geruhsamen Nacht“ entließ, glaubt, dass etwas auseinander bricht in der Gesellschaft. Dass das Gemeinschaftsempfinden bröckelt – und damit auch das gemeinsame Verantwortungsgefühl für ein soziales, friedliches Miteinander schwindet.

Angriffe auf Menschen, die in der Öffentlichkeit Kippa tragen, die traditionelle Kopfbedeckung der Juden, der Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke, mutmaßlich von einem Neonazi kaltblütig exekutiert, dazu allgemeine Erscheinungen wie die Individualisierung in einer digitalen Welt, solche Dinge lösen bei Wickert Besorgnis aus. Und so hat er sich einmal mehr ans Schreiben gemacht. Diesmal über das, was eine Nation zusammenhält, über Heimat, Heimatgefühl und eine „gemeinsame, auch kollektive oder nationale Identität“.

Info Seine TV-Karriere begann er bei „Monitor“ Leben Wickert wurde 1942 als Diplomatensohn in Tokio geboren, wuchs aber in Heidelberg auf. Er arbeitete für das Politmagazin „Monitor“, war ARD-Auslandskorrespondent in Washington, New York und Paris und 15 Jahre Moderator der Nachrichtensendung „Tagesthemen“. Heute lebt er in Hamburg und Südfrankreich und schreibt neben Sachbüchern auch Kriminalromane. Buch Ulrich Wickert: „Identifiziert Euch! Warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen“. Piper, 208 Seiten, 20 Euro

Und weil er Mr. Geruhsame-Nacht ist, kann Wickert ein heißes Thema anfassen, ohne sich gleich des politischen Eifers verdächtig zu machen. Es gibt gerade nicht mehr viele solcher Stimmen.

Wickert ist in Tokio geboren, in Frankreich zur Schule gegangen, hat in Amerika studiert, dann wieder in Deutschland gelebt – der Sprache wegen. Er pflegt sein Image als weltgewandter Journalist, der den Deutschen französischen Lebensstil näherbrachte, sich in mehreren Sprachen frei bewegt und in Paris gelassen lächelnd zwölfspurige Straßen überquert.

Einer, der so viel im Ausland war, hat Erfahrung mit nationalen Fremd- und Selbstzuschreibungen und findet es absurd, wenn Deutsche mit Verweis auf die Geschichte behaupten, es gäbe gar keine nationale Identität. „Identität ist nichts Absolutes. Sie muss sich nicht auf die Nation beziehen. Es gibt auch die Identität des Ostfriesen, und die unterscheidet sich von der eines Bayern“, sagt Wickert. „Aber wenn Sie in Paris in einem Bistro sitzen, werden Sie nicht als Ostfriese wahrgenommen, sondern als Deutscher. Darum hilft es nichts, wenn junge Deutsche heute sagen, sie fühlten sich nicht deutsch, sie seien Europäer, seiner nationalen Identität entkommt man nicht.“

Wickert fordert darum „Identifiziert Euch!“ und hat auch sein neues Buch so betitelt. Natürlich ist das eine Anspielung auf das „Empört Euch!“ des inzwischen verstorbenen französischen Diplomaten, Widerstandskämpfers und Menschenrechtlers Stéphane Hessel. Auch der Fernsehmann möchte wachrütteln, die Deutschen auffordern, sich freimütig wie die Franzosen zu ihrer nationalen Identität zu bekennen, nicht trotz, sondern wegen der deutschen Geschichte; die Schuld am Zweiten Weltkrieg gehört für Wickert dazu.

„Wenn ich mich im Ausland als Deutscher zu erkennen gegeben habe, wurde ich nie für die deutschen Verbrechen verantwortlich gemacht, aber sie sind Teil meiner Identität“, sagt er. „Daraus wächst die Verantwortung für jeden Einzelnen, sich für einen humanen Staat einzusetzen, damit sich so etwas wie der Holocaust nicht wiederholt.“

Wickerts Buch ist keine scharfe Analyse von Begriffen wie Identität und Nation. Wickert versucht auch nicht zu definieren, was deutsche Identität im Einzelnen ausmacht. Er lässt den Begriff bewusst offen, trägt vielmehr im Plauderton Beobachtungen und Geschichten zusammen, die für ihn belegen, dass ein positives Gemeinschaftsgefühl Voraussetzung dafür ist, dass Menschen sich für die Zukunft ihrer Lebensform, für eine humane Gesellschaft einsetzen.

Sein Appell „Identifiziert Euch!“ ist also eigentlich der Appell „Engagiert Euch!“ und zwar für eine freiheitliche Gesellschaft, in der die Menschenrechte geachtet werden und Solidarität praktiziert wird.

Man kann also fragen, warum Wickert dazu ein „neues Heimatgefühl“ mobilisieren will. Warum es nicht ausreicht, dass eine Gemeinschaft sich auf gemeinsame Werte verständigt und in einem zusammenwachsenden Europa unabhängig von nationaler Zugehörigkeit für diese Werte eintritt. Für Wickert steckt gerade für Deutsche mit dem Wissen um die eigene Geschichte im Bekenntnis zur Nation das Bekenntnis zu Werten wie Freiheit und Demokratie.

Doch gerade diese Verbindung wird durch Rechtspopulisten in Frage gestellt. „Wir müssen uns Gedanken darüber machen, warum es Menschen in Deutschland gibt, die Identität nur noch über Blut und Abstammung definieren“, sagt Wickert. „Dabei gibt es ja gar keine ,deutsche Rasse’, der Begriff deutsch entsteht um das Jahr 1000, um Menschen zu bezeichnen, die deutsch sprechen.“ Identität zu benutzen, um andere auszugrenzen, sei also völlig falsch. „Trotzdem sollten wir darüber diskutieren, was deutsche Identität ausmacht. Wir sollten vor allem über die historischen Wurzeln sprechen und nicht zulassen, dass man an deutschen Schulen Geschichte einfach abwählen kann. Geschichtsvergessenheit sorgt nur dafür, dass wir den Begriff Rechtsradikalen überlassen.“