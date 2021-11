Literarische Lesung im Robert-Schumann-Saal : Ulrich Tukur knarzt und zetert, flüstert und schreit

Düsseldorf Der Schauspieler macht die berühmte Jagd auf den weißen Wal „Moby Dick“ zu einem atemberaubenden Erlebnis für die Zuhörer – mit dramatischer Musik von Sebastian Knauer.

Was für ein packender Stoff. Und was für zwei wunderbare Künstler, die sich in der Reihe „Zweiklang“ für Rezitation und Musik zusammengetan hatten. Im Robert-Schumann-Saal las Ulrich Tukur Passagen aus Herman Melvilles Roman „Moby Dick“, stets im fein ausbalancierten Wechsel mit dem Klavierspiel von Sebastian Knauer.

Der 1851 erschienene Roman des amerikanischen Autors beschreibt die erbitterte Jagd nach dem weißen Wal Moby Dick. Der hatte einst Kapitän Ahab ein Bein abgerissen, jetzt soll er in einem Rachefeldzug getötet werden. Die Mannschaft des Walfängers „Pequod“ ahnt von Ahabs Besessenheit zunächst nichts. Schon gar nicht Ismael. Der ehemalige Landschulmeister heuerte als einfacher Matrose an, um seine Trübsal zu vertreiben - auf dem Meer, das ihn schon immer stark angezogen hat. Die Fahrt beginnt in Nantucket vor der Küste Neuenglands und erstreckt sich bei der rastlosen Suche nach Moby Dick über die Weltmeere. Bis südlich von St. Helena ein blendend weißer Höcker am Horizont erspäht wird. Ab da geht es um Leben und Tod. Sieger bleibt der weiße Wal. Mit der Wucht seines gewaltigen Leibes versenkt er die „Pequod“, Kapitän Ahab erdrosselt sich mit einer Harpunenleine und wird von seinem Widersacher unter Wasser gezogen. Nur ein einziger der Mannschaft überlebt das Inferno: Ismael, der Erzähler der dramatischen Geschichte.