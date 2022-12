Unser Buch der Woche Die kindliche Kränkung

Als sie selbst schon eine berühmte Schriftstellerin und um die 70 ist, fängt Annie Ernaux an, der Toten einen „unechten“ Brief zu schreiben, „echte Briefe schreibt man nur an Lebende“, heißt es in dem Buch der 82-jährigen Literaturnobelpreisträgerin, das in Frankreich schon 2011 erschienen und jetzt endlich auf Deutsch herausgekommen ist.