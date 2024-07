TV-Krimiserie Deshalb werden die „Wilsberg“-Krimis immer langweiliger

Im Planquadrat Wilsberg-Talkötter-Springer-Overbeck, das stets mit hanebüchenen, aber meistens originellen Fällen betraut war, gab es über Jahre auch eine geometrisch instabile, sympathisch flatterhafte Querlinie: die junge Juristin Alexandra Holtkamp (Ina Paule Klink), Wilsbergs Patentochter. Gern war sie ihren Mandanten (auch denen von der Gegenseite) schon mal emotional zugewandt, was für herrliche Komplikationen sorgte. Ekki meinte einmal, die Alex „habe Feuer unterm Hintern“, worin er seine Eigenart artikulierte, dominanteren Frauen hinterher zu spinksen. Alex geriet selbst diverse Male in vertrackte Situationen, einmal tauchte sie sogar in einem illegal aufgenommenen Internet-Porno auf („Nackt im Netz“). ZDFneo zeigt am Mittwoch, 17. Juli, 20.15 Uhr, eine der besten Folgen: „Tod im Supermarkt“. In dieser Folge wird übrigens das Thema Autismus auf ebenso souveräne wie spannende Weise abgehandelt.