Von Katzen, Hühnern und Gemüse-Anbau Judith Rakers liest Kinderbuch statt Nachrichten

Ihr Kinderbuch ist ein weiterer Schritt in Richtung der neuen Berufung, ein Leben auf dem Land im Einklang mit der Natur und den Tieren. In ihrem ersten Kinderbuch kommt Kater Jack the Swiffer auf der Farm an (und ein bisschen natürlich auch Judith Rakers). Seinen Namen trägt Jack, weil er ein Fell hat wie ein Staubwedel, so flauschig und so krümelanziehend.