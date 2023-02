TV-Dokumentation Ein Skandal-Künstler von Welt

„Es gibt nichts, was mich nicht berührt. Und das Gemeine ist, wenn man so empathisch ist, dass die Sachen einen manchmal oft hinterrücks berühren. Erst viel später. … Und dann muss ich manchmal auf meine eigene Seele sehr aufpassen.“ Das sagt Marco Goecke in der Fernsehdokumenation „Thin Skin“ über sich selbst. Gerade war der Choreograf in einen Skandal verwickelt: Bei einer Premiere in Hannover schmierte er einer Journalistin Hundekot ins Gesicht. Folge: Die Staatsoper Hannover kündigte ihm als Ballettchef.