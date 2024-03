Turner-Preisträger mit neuen Werken in Düsseldorf Die Weisheit der Steine

Einfacher, als Steinbrocken aufzuheben, ist das Wandern durch die Welt. Richard Long wandert seit Jahrzehnten. Inzwischen ist er auf allen Kontinenten gewandert, von Afrika über Südamerika etwa. Diese „Kunst in Bewegung“ hat aber auch ihre Tücken. So fiel er auf einer neuntägigen Wanderung durch das Hochland von Schottland komplett in einen kalten Fluss. Geblieben ist die Erinnerung an den Schock, aber auch Treibholz und Flussschlamm. Was von dem Fall ins Wasser 2008 übriggeblieben ist, hängt nun in der Galerie: ein vom Wasser glatt gewaschenes Brett, auf dass er mit seinen Fingern Schlamm und Farbe auftrug.