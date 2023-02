Erdbeben in der Türkei und Syrien Französische Karikatur sorgt für Aufregung im Netz

Darf Satire wirklich alles? Eine Karikatur über die jüngste Katastrophe in der Türkei und in Syrien, bei der tausende Menschen unter Häusertrümmern gestorben sind, sorgt derzeit für Empörung im Netz. Der Zeichner Pierrick Juin twitterte am Dienstag für das französische Satiremagazin Charlie Hebdo seine Zeichnung des Tages. Sie bezieht sich auf das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Die Zeichnung zeigt einen Trümmerhaufen und ein einstürzendes Haus. Der Text lautet übersetzt: „Jetzt muss man keine Panzer mehr schicken“.