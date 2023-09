Finale beim Aeolus-Wettbewerb Der Triumph des Trompeters

Zum 17. Mal fand sich die Crème de la Crème der jungen Bläser aus aller Welt zum Aeolus-Bläserwettbewerb in Düsseldorf ein. Veranstaltet wird er jährlich von der Sieghardt-Rometsch-Stiftung mit der Robert-Schumann-Hochschule, den Düsseldorfer Symphonikern und dem Deutschlandfunk. Diesmal waren Musikerinnen und Musiker der Instrumente Posaune, Trompete und Tuba zur Teilnahme aufgerufen. Nach über 200 Anmeldungen und 85 persönlichen Einladungen fanden die öffentlichen Wertungsspiele in der Hochschule statt. Die internationale, hochrangig besetzte Jury unter dem Vorsitz von Hendrik Vestmann (Generalmusikdirektor in Oldenburg) hatte viel zu tun. Beim Finale in der Tonhalle wurden nun die Hauptpreise vergeben.