„Tristan und Isolde“ in Bayreuth : Platter Symbolismus unter der Himmelsluke

Kurwenal (Markus Eiche, r.) betreut den sterbenden Tristan (Stephen Gould): Szene aus dem neuen Bayreuther „Tristan“. Foto: dpa/Enrico Nawrath

Bayreuth Richard Wagners Musikdrama „Tristan und Isolde“ hatte Premiere bei den Bayreuther Festspielen. Der Abend war überschattet von Gerüchten um sexistische Entgleisungen am Grünen Hügel.

Die Bayreuther Festspiele präsentieren auf der Bühne regelmäßig bekannte Schurken, nennen wir nur Hagen („Götterdämmerung“), Klingsor („Parsifal“) und Hunding („Walküre“). Anonym sind bislang die Täter, die offenbar hinter der Bühne ihr Unwesen treiben. Pünktlich zum Festspiel-Jahrgang 2022 hat Bayreuth eine Sexismus-Debatte, unsicher ist das Ausmaß. Wer da wem in den Gängen, Büros und Garderoben des Festspielhauses an die Brust gepackt oder zotige SMS geschickt hat, ist ungeklärt. Sogar Intendantin Katharina Wagner hat eingeräumt, dass sie ungewollt am Busen berührt worden sei. Die „Aufarbeitung“, wie es nun heißt, wird vermutlich ein zermürbender Vorgang werden; eine Arbeitsgruppe ist eingerichtet. Kenner des Grünen Hügels ahnen, dass sich alles – typisch für Wagner – in maximaler Ausdehnung abspielen wird. Womöglich tut sich ein Sumpf auf.

Was die Dauer der Vorgänge bei Wagner generell betrifft: „Tristan und Isolde“ ist die Oper, in der bekanntlich am wenigstens passiert. Erst wird viel geschmäht, dann (durch den Umkehrschub des Liebestranks) hemmungslos geturtelt und am Ende zeitraubend gestorben. Als fortgesetzte Metamorphose der Erotik wird die Handlung vor allem im Orchestergraben vorangetrieben, wobei das Gift der hehren Sünde einem einzelnen Instrument zugewiesen ist (dem Englischhorn). Sexistisch ist der „Tristan“ kaum, die Leute sind ja von Sinnen, auf Droge, niemand ist für irgendetwas haftbar zu machen. Letztlich hat das hohe Paar durch den Genuss des Liebestranks sogar die latent sexistische Idee torpediert, dass Tristan seinem Onkel, dem König Marke, aus Gründen der Staatsräson eigentlich eine Braut zuführen wollte, die der noch nie gesehen hat: Isolde.

Info Am 31. Juli startet der neue Bayreuther „Ring“ Festspiele Die diesjährigen Bayreuther Festspiele gehen noch bis zum 1. September. Diesmal gibt es „Tristan und Isolde“, den „Ring des Nibelungen“, „Lohengrin“, „Tannhäuser“, den „Fliegenden Holländer“ sowie mehrere Konzerte. „Ring“ Die Neuproduktion des „Ring des Nibelungen startet am Sonntag, 31. Juli, mit der Premiere von „Rheingold“. Es folgen „Walküre“ (1. August), „Siegfried“ (3. August) und „Götterdämmerung“ (5. August). www.bayreuther-festspiele.de

Der Regisseur Roland Schwab hat sich der ruhig verrinnenden Zeit in „Tristan“ gleichsam behaglich hingegeben und seinen Bühnenbildner Piero Vinciguerra einen geometrischen Raum bauen lassen, in dem sich eine Art symbolistisches Oratorium begibt. Unten sehen wir einen ovalen Swimmingpool an Bord eines Schiffs mit Rundhorizont, dessen Lackierung der Lieblingsfarbe des großen Pianisten Glenn Gould entspricht: „schlachtschiffgrau“. An der Decke spiegelt sich das Oval in einer Art Himmelsluke, durch die der Blick auf allerlei imposant nächtliche Sternbilder und andere kosmische Erscheinungen fällt. Es gibt aber auch Schäfchenwolken. Zunächst wähnt man sich bei René Magritte, dann bei Fritz Lang. Das klimatisch grenzwertige Festspielhaus fühlt sich sofort drei Grad kühler an. Luke und Pool kommunizieren hübsch, etwa durch Trauerweiden im dritten Akt, die vom Himmel bis auf den Boden reichen. Schwer symbolistisch auch die Farb- und Lichtdramaturgie, etwa das extrem blendende Weiß des Liebesduetts im zweiten Akt. Will sagen: Wir sind unschuldig, wir können nichts dafür!

Gegen die aufkommende Langeweile hilft aber auch die Optik nicht. Schwab vermittelt den Zuschauern keine erkennbare Idee, wie er die Grenzenlosigkeit der Liebe auf die enge Mensur menschlichen Daseins übertragen will. Es wird halt fortwährend geschaut, gestarrt, gestiert und geglotzt. Und um den Swimming-Pool herum ziehen alle einsam ihre Runden. Ein starkes Bild ist allerdings Tristans Anklagestuhl, wenn Marke seinen Betrug im zweiten Akt entdeckt hat: Da fahren Stalaktiten wie riesige Günther-Uecker-Nägel auf Tristans Haupt zu – ein Symbol des Durchbohrens.

Im Sinne eines intellektuellen Upgrades installiert Schwab für eine banale Rahmenhandlung ein externes Paar, das über drei Akte von der Üppigkeit und den Schrecken der reinen mythischen Liebe träumt, darüber altert und nach Isoldes Liebestod irritiert ins Auditorium schaut. Nun ja. Bald hat man sich an allem sattgesehen. Dass sich nach Tristans und Isoldes Konsum des Liebestranks die Wasseroberfläche per Video-Installation zu einem Strudel kräuselt, ist banal. Dass sie begehbar ist, als sei es Eis, ist peinlich. Dramaturgische Fehler unterlaufen Schwab nicht, aber an die stilbildenden „Tristan“-Inszenierungen von Ruth Berghaus in Hamburg (die mit der Liebesturbine), Peter Konwitschny in München (die mit den poppigen Strohhalmen für den Liebestrank) und Willy Decker bei der Ruhrtriennale (die mit den schwebenden Platten als Spielfläche) mag man gar nicht denken.

Die Sexismus-Debatte in Bayreuth ist sozusagen das zweite Kapitel der diesjährigen Kalamitäten. Das erste behandelte vor einigen Tagen die Frage, wie die Festspiele einen Dirigenten für den neuen „Ring des Nibelungen“ bekommen; der ursprüngliche Kandidat Pietari Inkinen fiel wegen Corona aus. Selbstverständlich haben Festspiele für solche Situationen einen Plan B, und der sah vor, dass Cornelius Meister, der eigentlich den neuen „Tristan“ dirigieren sollte, zu den Hauptproben den „Ring“ übernahm.

Der „Tristan“ geriet stattdessen in die Obhut von Markus Poschner, früher Generalmusikdirektor in Bremen, nun in Linz. Auch er ist ein Neuling am Hügel. Poschner nahm davon Abstand, das Rad neu zu erfinden. Zuweilen ließ es die dirigentische Bereifung an Grip und Haftung mangeln; die Sänger liefen Poschner dann davon. Für andere Momente fand er herrliche Leichtigkeit und Diskretion. Für die optimale Klang- und Tempobalance zwischen Graben und Bühne wird er noch etwas Zeit benötigen. Jeder fängt in Bayreuth als Novize an, und Poschner ist zweifellos ein Wagner-Talent; die Luft nach oben wird er auszufüllen lernen.

Auf der Sängerseite dagegen lauter Hügel-Veteranen. Stephen Gould sang den Tristan mit nie erlahmender Hingabe und Strahlkraft. Die Reserven des Mannes sind fabelhaft, auch wenn er mitnichten der Stilist der leisen Töne ist. Dass er hier auch noch Siegfried und Tannhäuser singen wird, erfüllt einen mit Bewunderung. Catherine Foster gab eine stabile, einsatzfreudige Isolde, die das Duettduell mit Tristan nicht verlor. Georg Zeppenfeld war wie immer ein grandioser König Marke mit Schmelz und Schmerz. Hervorragend Markus Eiche als Kurwenal, höchst intensiv Ekaterina Gubanova als Brangäne.