Kulturtipps zum Wochenende : Das großartige Roman-Debüt der Schauspielerin Anna Brüggemann

Die Schriftstellerin und Schauspielerin Anna Brüggemann. Foto: dpa/Jens Kalaene

Ihr Gesicht kennen Fernsehzuschauer aus dem „Tatort“. Nun hat Anna Brüggemann ihr literarisches Debüt vorgelegt. Außerdem: die neue Platte von Roisin Murphy und das letzte Inteview von Clarice Lispector.

Buchtipp

Dieses Buch habe ich in zwei Sitzungen gelesen: „Trennungsroman“ von Anna Brüggemann (Ullstein, 416 S., 20 Euro). Ich konnte nicht aufhören, ich wollte wissen, wie es mit Eva und Thomas weitergeht. Die beiden leben in Berlin, sind seit acht Jahren ein Paar, aber irgendwie ist ihnen die Liebe abhanden gekommen. Eva arbeitet im Museum, sie kehrt nach zwei Jahren von einem Arbeitsaufenthalt aus Paris zurück, und Thomas, der Arzt ist, vergisst beinahe, sie abzuholen. Obwohl Eva sich das doch so sehr gewünscht hatte und ihm auch mehrfach zu verstehen gab.

Anna Brüggemann (40) hat die Geschichte wie einen Countdown angelegt: „Noch 5 Tage bis zur Trennung“. Und damit das Unausweichliche, die Trennung also, nicht das Ende ist, begleitet sie die beiden noch einige Wochen nach dem Zerbrechen der Beziehung. Der Ton ist warm, obwohl Brüggemann die Trennung sehr sachlich beschreibt, wie bei dem Kommentar für Gehörlose in Filmen. Sie ist ihrem Personal gewogen, das ist ein angenehmer und verständnisvoller Sound, und es ist unglaublich, wie wahrhaftig sich die Autorin in die Köpfe dieser beiden Menschen von Anfang 30 hineinschreibt. Ein Text, der gerecht umgeht mit seinen Figuren. Keine klassische allwissende Erzählerin ist das, sondern eine allwissende Kommentatorin.

Brüggemann ist als Schauspielerin bekannt geworden, sie arbeitete mit ihrem Bruder Dietrich Brüggemann, der gerade in der Diskussion steht wegen seiner Beteiligung an der Initiative #allesdichtmachen, etwa an dem Film „Kreuzweg“ zusammen, für den sie bei der Berlinale den Silbernen Bären gewann. Sie spielte im „Tatort“ und im „Polizeiruf 110“. 2018 engagierte sie sich gegen das ungeschriebene Gesetz, dass Schauspielerinnen bei Filmpremieren auf High Heels und im dünnen Kleidchen auftreten müssen. „Nobody’s Doll“ hieß die Aktion.

Ihr Debüt als Schriftstellerin ist nun so gelungen, dass man die Lektüre mit einem Kloß im Hals beendet. „Trennungsroman“ ist eine Emotionsgeschichte des Alltäglichen.

Musik

Ich mag Roisin Murphy, die die meisten wahrscheinlich noch als eine Hälfte von Moloko kennen. Das letzte Soloalbum der Irin erschien im vergangenen Jahr, es heißt „Roisin Maschine“, bietet flamboyante Tanzmusik für Clubnächte und Küchenpartys und ist großartig. Im Nachklang zu der Veröffentlichung versorgte Murphy Fans mit diversen Remixes der einzelnen Stücke. Was bei vielen Künstlern wie ein überflüssiger Nachklang oder Bonustrack-Futter für die Streamingabrufe wirkt, ist bei Murphy immer eine Erweiterung: Jeder Remix macht deutlich, welches Potenzial im Ausgangsmaterial steckt und dass die Version auf dem regulären Album eigentlich nur die größtmögliche Schnittmenge mit dem Gros der Hörer bietet.

Nun gibt es auch noch eine überarbeitete Version des kompletten Albums, sie heißt „Crooked Machine“, und sie hat mit dem Ausgangsmaterial im Grunde nur noch gemein, dass der Geist von Roisin Murphy ständig präsent ist. Produziert wurden die neuen Stücke von Richard Barratt alias Crooked Man. Er gehörte zum Produzenten-Team Sweet Exorcist und arbeitet seit den 90ern immer mal wieder mit Roisin Murphy zusammen.

Barratt führt die Originale auf die Tanzfläche, macht House-Tracks aus ihnen. Die Stimme von Murphy ist zwar nicht mehr der Mittelpunkt, aber Murphy selbst ist doch total gegenwärtig.Der Hit „Simulation“ heißt nach der Überarbeitung „Assimilation“, und er macht neuerlich Lust auf eine Zeit nach Corona. Eine tolle Platte jedenfalls, die nicht wie ein Aufguss anmutet, sondern wie ein sehr willkommenes Update.

Video

Zu den größten Entdeckungen der vergangen Jahre gehört für mich die brasilianische Autorin Clarice Lispector. Der Penguin-Verlag brachte kürzlich ihre gesammelten Erzählungen in zwei Bänden heraus, Schöffling hat mehrere Romane neu herausgeben. Lispector wird in fast jeder Besprechung als Virginia Woolf Lateinamerikas bezeichnet, und die französische Theoretikerin Helene Cixous sagte: „Rilke schreibt 24 Gedichte über die Rose. Aber Clarice Lispector lässt uns das stille Atmen einer Rose erleben.“