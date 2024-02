Begegnung beim Musical „Abenteuerland“ in Düsseldorf Die Geschichte hinter dem Pur-Song

Düsseldorf · Als Sabine F. ihrem Idol einen Brief schickte, ahnte sie nicht, dass sie damit ein Stück Bandgeschichte schreiben würde. Ihre Worte berührten Hartmut Engler so sehr, dass er einen Song daraus machte. Drei Jahrzehnte später, haben sich der Pur-Sänger die Frau aus Baden-Württemberg jetzt in Düsseldorf getroffen.

04.02.2024 , 09:00 Uhr

Musical-Darstellerin Mascha Volmershausen (v.li.), Pur-Frontmann Hartmut Engler und die Frau, die den Sänger von Pur zum Lied „Allein vor dem Spiegel“ inspirierte. Foto: Patric Fouad