Von Naegeli bis Beuys Tragische Irrtümer – wenn Kunstwerke aus Versehen weggeputzt werden

Weitere Attacken gab es auf Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ von 1888 in der Londoner National Gallery mit Tomatensuppe. Das Gemälde ist mit Glas geschützt, beschädigt wird nur der Rahmen in London. Ebenfalls im Oktober, im August in Berlin, kleben sich zwei Aktivistinnen am Rahmen von Lucas Cranach dem Älteren (1472-1553): „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ fest. Und im gleichen Monat ist eines der berühmtesten Bilder der italienischen Renaissance, Raffaels „Sixtinische Madonna“ (1512/13), Ziel einer Klebeaktion der Gruppe „Letzte Generation“ in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Nur der Rahmen wird beschädigt. Die ersten solcher Attacken gab es im Juni 2022. In Glasgow, London, und Manchester kleben sich Aktivisten in mehreren Museen an die Rahmen von Gemälden. Die Gruppe Just Stop Oil fordert die britische Regierung dazu auf, keine neuen Öl- und Gasprojekte mehr zuzulassen. Bei all diesen Attacken ist das Motiv der Angreifer klar: Aufmerksamkeit. Um Zerstörung geht es weniger, die Schäden blieben bislang gering.