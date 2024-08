Gerührter Kommentator Carsten Sostmeier Wenn Reporter weinen

„Ich war selbst Reiter und bin schon so lange dabei“, verriet Sostmeier einmal der „Zeit“. „Diese Nähe sollte ich aber vor meiner Kommentatorenkabine an den Kleiderhaken hängen.“ Hat nicht unbedingt zuverlässig geklappt. Im Gegenteil: „Pferdeflüsterer“ Sostmeier hat sich gerade wegen seiner leidenschaftlichen Sprüche den Ruf eines Kultkommentators erworben. Auch wenn er sich bisweilen vergaloppierte, beispielsweise mit der Bemerkung, in Sachen deutsche Goldmedaillen werde „seit 2008 zurückgeritten“, was fatal an Hitlers Äußerung zum Beginn des Zweiten Weltkrieges erinnerte: „Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen.“