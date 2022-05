Erlebnistour durch NRW : Tourismus NRW wirbt für Kulturfahrten mit dem 9-Euro-Ticket

Mit dem 9-Euro-Ticket können die Menschen im Öffentlichen Nahverkehr ab Juni durch das ganze Land reisen, auch zu den Kulturorten in NRW. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Der Verkauf des 9-Euro-Tickets hat begonnen. Dem nächsten Ausflug steht also nichts mehr im Weg – warum nicht mal wieder ins Museum? Der Verein Tourismus NRW wirbt für den Besuch spannender Kulturorte in der Umgebung. Ein Überblick.

„Nordrhein-Westfalens mehr als 1000 Museen haben Strahlkraft weit über NRW hinaus“, sagt Heike Döll-König vom Verein Tourismus NRW. Das Streckennetz des Öffentlichen Personennahverkehrs ermögliche es Reisenden zudem, diese herausragenden Kulturorte im gesamten Land flexibel, nachhaltig und umweltschonend zu entdecken, heißt es in der Pressemitteilung. „So wird das Ticket zur Kulturfahrkarte“, verdeutlicht Döll-König.

Bundesweites ÖPNV-Ticket : Was Sie zum Neun-Euro-Ticket wissen müssen

Dafür hat der Verein eine Reihe an Museen in nordrhein-westfälischen Städten zusammengetragen, wie etwa das Marta Herford im Teutoburger Wald. Laut Tourismus NRW ist es eines der international aufregendsten und spektakulärsten Museumsbauten. Das Haus hat jedoch noch mehr als eine außergewöhnliche Architektur zu bieten: Das Gebäude beherbergt eine Sammlung mit zeitgenössischer Kunst, die 400 Werke umfasst. Präsentiert werden die großformatigen Arbeiten in wechselnden, themenbezogenen Ausstellungen.