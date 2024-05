Vor Tourauftakt in Gelsenkirchen Diese elf AC/DC-Songs werden sträflich vernachlässigt

Ein Song vom Debütalbum „High Voltage“ (in Australien schon vorher auf dem Album T.N.T. veröffentlicht), der die ganze technische Raffinesse der Band zeigt: Die dumpfe Basslinie des damaligen Bassisten Mark Evans bestehend aus einem einzigen Ton baut sich böse auf, Angus‘ sanftes Akkord-Spiel säuselt immer eindringlicher drüber – bis die ganze Band einsteigt und den mit breitbeinigen Protzversen gespickten Song (“Oh come on, honey you got nothin′ to lose / You got the thirst and I got the booze“ oder „I’m gonna set this town on fire / I’m a Live Wire“) nur so herunterrüpelt. Dabei ist die Studioversion die beste – denn auf den Schluss mit einem infernalischen Solo in den höchsten Lagen, aufbrausendem Sturm der Rhythmus-Sektion und Bon Scotts gerufenem „Burn! Burn! Burn!“, darauf hat die Band live aus unerfindlichen Gründen immer verzichtet. Diese zwei Schlussminuten gehören zum Besten der Bon-Scott-Jahre.