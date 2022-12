Interview mit dem Chef des Malkastens Tony Cragg, der Wirbelwind im Malkasten

Sie machen auch sonst so Einiges. Sie unterstützen Düsseldorfs Partnerstadt Chemnitz, die 2025 Kulturhauptstadt Europas wird und einen großen Skulpturenpfad plant. Ihre exzellente Dreiergruppe "Points of View" steht nun am Busbahnhof Monheim. Sie haben sogar Entwürfe für Kirchenfenster in zwei Dorfkirchen in Sachsen-Anhalt geschaffen. Das wundert mich, denn Sie sagten einmal, Sie könnten mit der Kirche nicht viel anfangen.