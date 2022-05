Interview mit Tony Cragg : „Es muss eine neue Atmosphäre geben“

Info

Vita Tony Cragg wurde am 9. April 1949 in Liverpool geboren. Er startete als Labortechniker in der Chemie-Industrie und studierte an berühmten Hochschulen in England, dem Land der Bildhauer. 1977 ging er nach Wuppertal und blieb. Seit 1978 lehrte er an der Kunstakademie Düsseldorf, seit 1988 als Professor, von 2009 bis 2013 zugleich als Rektor.

Team Craggs Berufungen von Andreas Gursky, Tomma Abts, Katharina Fritsch, Eberhard Havekost, Marcel Odenbach und Johannes Schütz sind legendär. Mit ihm kam ein neuer Ton an den Eiskellerberg, denn schon damals war es selbstverständlich für ihn, im Team zu arbeiten. 2006 kaufte er ein großes Waldstück in Wuppertal und verwandelte es in den Skulpturenpark Waldfrieden, ein Paradies der Künste.

Malkasten Der Künstlerverein Malkasten wurde 1848 gegründet und feiert im nächsten Jahr das 175-jährige Jubiläum. Er hat derzeit 473 Mitglieder, darunter 320 Künstler, 145 fördernde Mitglieder und 8 Firmenmitglieder. 22 Jahre führte Robert Hartmann den Verein.