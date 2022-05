Künstlerverein Düsseldorf : Tony Cragg will neuer Malkastenchef werden

Tony Cragg will neuer Malkastenchef werden

Düsseldorf Es ist eine kleine Sensation: Der ehemalige Rektor der Kunstakademie steht bereit, den Vorsitz des Düsseldorfer Künstlervereins zu übernehmen.

In der Jahreshauptversammlung des Malkastens am kommenden Montag wird Robert Hartmann als langjähriger Vorsitzende des Künstlervereins nicht mehr kandidieren. Nun legt Hartmann nicht einfach das Ruder aus der Hand, sondern er schlägt einen Nachfolger vor. Und hierin liegt die Sensation. Er schlägt Tony Cragg als neuen Vorsitzenden vor. Und: Cragg ist dazu bereit.

Wir erreichten den ehemaligen Rektor der Kunstakademie am Telefon. Ohne irgendeine Einschränkung erklärt er: „Der Malkasten ist eine ehrwürdige Institution. Sie hat sich gut entwickelt. ich reiße mich nicht um den Vorsitz, ich habe genügend Arbeit. Aber wenn ich helfen kann, mache ich es für drei bis vier Jahre. Es kostet mich keine zusätzliche Energie."

Sein Ziel sei es nicht, einen „radikalen Umschwung" zu bewirken. Er wolle „eine gewisse Konstanz wahren und ein gutes Programm bieten." Wörtlich sagt er: „Wir leben in einer Zeit, wo sich die Leute profilieren wollen. Das will ich nicht. ich habe als Rektor nur gute Künstler berufen, ich wollte keine Politiker aus ihnen machen."

Führungswechsel in der Vereinsspitze

Führungswechsel in der Vereinsspitze : Jakobus-Reisen: Peter Schnürer neuer Vorsitzender

In der Tat war er für seine Neutralität, sein Engagement in der Führung der Akademie und seine enge Zusammenarbeit mit dem Kollegium bekannt. Seine Klasse führte er beispielhaft. Und nach dem Studium hat er den jungen Leuten immer wieder durch Aufträge in seiner eigenen Werkstatt geholfen, die schwierigen Anfangsjahre zu überbrücken.