Publikumschor der Tonhalle Einmal „O Fortuna“

Anmeldungen für den Publikumschor nimmt die Tonhalle bis 25. Mai entgegen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen das detaillierte Programm, das Notenmaterial und einen Link zu Youtube-Tutorials zugeschickt, mit denen sie bequem zu Hause ihre Stimme einüben können. Am 17. Juni trifft sich der Publikumschor um 17 Uhr zur Generalprobe in der Tonhalle, am 18. Juni um 17.30 Uhr zur Aufführung. Weitere Mitwirkende des Mitsing-Konzerts sind das Publikumsorchester der Tonhalle, Solist ist der Geiger Rino Yamamoto. Ernst von Marschall dirigiert.