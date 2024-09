Sternzeichen-Konzert in Düsseldorf So schön klingt Romantik

Allerhand Phantastisches, ja Gespenstisches findet sich in den Symphonischen Tänzen von Sergej Rachmaninow, die als musikalisches Testament des Komponisten gelten. Dass die Instrumentation direkt auf den Hexensabbat aus der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz verweist, arbeitet Alexander Bloch deutlich heraus. Da ist es nicht weiter tragisch, dass die Düsseldorfer Symphoniker im marschähnlich stampfenden Beginn nicht ganz perfekt in den Gleichschritt finden. Denn in der Folge verbinden sie die unbändige Energie des Werks mit nahezu impressionistischer Finesse. Das ist ein aufregender Mix: ein Streifzug durch eine Welt, in der ekstatische Walzerklänge auf die Totensequenz des mittelalterlichen „Dies Irae“ treffen. Ein großartiger symphonischer Abgesang auf vergangene Zeiten.