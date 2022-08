Konzerte in der Tonhalle : Fulminanter Start in die sinfonische Saison

Düsseldorf Die Tonhalle startet mit Meisterwerken in die neue Saison. Es spielen die Düsseldorfer Symphoniker und das Pittsburgh Symphony Orchestra.

Natürlich ist es ein Zufall, aber einer dieser Zufälle, die dann doch an Absicht denken lassen. Denn die sinfonische Saison der Düsseldorfer Tonhalle wird an diesem Wochenende jeweils nach der Pause mit zwei Werken eingeläutet, die damals mit Macht die Portale aufstießen – zu neuen Klängen, zu neuen Dimensionen, zu einer neuen musikalischen Zeitrechnung.

Zunächst ist da am Freitag, 26. August, 20 Uhr, das erste „Sternzeichen“-Symphoniekonzert der Saison, zu dem Alexandre Bloch ans Pult der Düsseldorfer Symphoniker zurückkehrt; hier war er mehrere Jahre „Principal Guest Conductor“, also erster Gastdirigent. Nun dirigiert er als Großwerk nach der Pause die „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz, in welcher sich der Komponist als unerschrockener Erfinder aufreizender neuer Orchesterklänge erwies. Der „Marsch zum Richtplatz“ ist sicher einer der großen und brillanten Schauermomente der Musikgeschichte.

Vor der Pause gibt es ein Wiedersehen mit der Klarinettistin Sharon Kam, die sich mit Werken von Witold Lutoslawski und Bernhard Henrik Crusell präsentiert. Dieses Konzert wird am Sonntag um 11 Uhr sowie am Montag um 20 Uhr wiederholt.

Am Samstag, 27. August, 20 Uhr, gibt es dann das mit Spannung erwartete Gastkonzert des Pittsburgh Symphony Orchestra, das sich in den vergangenen Jahren in die Spitzenklasse der US-amerikanischen Orchester hochgespielt hat. Unter seinem Chefdirigenten Manfred Honeck bietet das Ensemble nach der Pause die erste Symphonie D-Dur („Der Titan“) von Gustav Mahler, in der sich der Komponist aufschwang, einen neuen und sehr persönlichen Ton in die Welt der Symphonie zu bringen.