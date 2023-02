Karnevalskonzert in der Tonhalle Närrische Weltreise mit „Frech wie Blech“

Der bunte Abend wäre nur halb so schön gewesen ohne das formidable Spiel der Blechbläsergruppe, die sich derzeit auf einem beglückend hohen musikalischen Niveau befindet. Ob die Ouvertüre zu Verdis „Nabucco“ (während eines Stopps am römischen Kolosseum), Karnevalsschlager oder Pop-Songs: Alles war fein arrangiert und astrein geblasen. Beim Schweden-Aufenthalt durften die Melodien von Abba freilich nicht fehlen: „Money, Money“ und – selbstverständlich – „Thank You For The Music“.