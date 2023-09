Stargeigerin Hilary Hahn begeistert in Tonhalle Genies unter sich

Er war schon auf dem Weg zum „Superstar“, als ihn Falco im Popsong „Amadeus“ würdigt .Als gefeierter Solist tourte Ex-Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart als immer noch junger Mann durch Europa. Ein Phänomen – als Solist am Klavier und an der Violine. Er spielte beide Instrumente meisterhaft. Vor dem Rückweg von Paris ins heimische Salzburg, den Dienst als Konzertmeister in der Hofkapelle vor Augen, schreibt er Vater Leopold im September 1778, er bitte darum, „nicht mehr bey der Violin“ zu sein. „Keinen Geiger geb ich mehr ab, beym Clavier will ich dirigieren.“ Als er das schreibt, ist er 22 Jahre alt – und seine fünf Violinkonzerte sind schon alle geschrieben.