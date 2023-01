Filmmusik in der Tonhalle Auf Tuchfühlung mit Ennio Morricone

Ein letztes Mal flirrt der Ton der Mundharmonika in der Luft – und Henry Fonda haucht auf der Leinwand seinen letzten Atemzug in den Staub. Kurze Stille. Dann frenetischer Beifall von knapp 2000 Besuchern in der bis auf wenige Restplätze ausverkauften Tonhalle. Besser hätte der Abend „The Best of Ennio Morricone“ nicht enden können, auf den die Zuschauer nun wegen der Pandemie fast zwei Jahre hatten warten müssen.