Lesung im Heine-Institut Die Musik der Sprache von der Straße

Eine Buchvorstellung konnte man das eigentlich nicht nennen. „Broken German“ des israelischen Autors Tomer Gardi ist bereits 2016 erschienen. Aber sein Besuch im Heine-Institut machte deutlich, dass die Geschichte um ein auf seltsamen Umwegen erlerntes Deutsch so frisch bleibt wie am ersten Tag. Trotz Fußball-Wahnsinn in der Altstadt hatten einige neugierige Leser am Samstag den Weg auf die Bilker Straße gefunden. Sie begegneten dort einem bestens gelaunten Schriftsteller. Mit weit aufgeknüpftem Hawaiihemd, Halskette, Vollbart, Ring und Armband zeigte er geradezu ein Gegenbild von Bücherwürmern.