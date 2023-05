Konzert im Köln Tokio Hotel sind mehr als nur ein „Monsun“

„Die gibt’s noch?“, fragt der Taxifahrer erstaunt seinen Kollegen. Oh ja, Tokio Hotel, die gibt es noch, und sie spielten am im Rahmen ihrer aktuellen „Beyond The World-Tour“ vor rund 1.500 Fans im nicht ganz ausverkauften Kölner E-Werk ein Konzert, das vieles zu bieten hatte: Glitzer, Glamour und ein bisschen Geschmäckle.