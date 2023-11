Premiere im Schauspielhaus Abschied vom amerikanischen Traum

Wenige Stücke haben sich bis in die unmittelbare Gegenwart so rasch und so nachhaltig verbreitet wie „Tod eines Handlungsreisenden" von Arthur Miller. 1949 am Broadway uraufgeführt und bereits im selben Jahr mit dem Pulitzer-Preis für Theater ausgezeichnet, setzte diese publikumswirksame Mischung aus Gesellschaftskritik und psychologisierender Familientragödie ihren Siegeszug im Fernsehen, im Kino, als DVD, als Stream und auf den Bühnen der Welt fort, unter anderem als Deutsche Erstaufführung in den Kammerspielen Düsseldorf ein Jahr nach der New Yorker Premiere. Jetzt hatte Millers Paradestück wieder einmal Premiere, diesmal im Kleinen Haus des Düsseldorfer Schauspielhauses, in einer Übersetzung von Volker Schlöndorff und Florian Hopf.