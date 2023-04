Konzert-Lesung im Zakk Schwerelos werden mit Dirk von Lowtzow

Es sei so schön warm hier, sagt Dirk von Lowtzow am Anfang seines Auftritts im weitgehend ausverkauften Kulturzentrum Zakk: „Wie im Mutterleib“. Und damit bringt er früh die Stimmung dieses körperwarmen und nah am schlagenden Herzen erlebten Abends auf den Punkt. Selten fühlte man sich so geborgen in dieser abgedunkelten Halle, so gut ausbalanciert zwischen Zuneigung und Gegenliebe.