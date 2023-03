Geschenketipps Kinderbücher zum Osterfest

Jenseits allen technologischen Fortschritts bleibt die Lust am Lesen ein Gefühl. Wer als Kind erst übers Vorgelesen-Bekommen und dann übers Selbstlesen Fantasiewelten entdeckt hat, bleibt oft lebenslang ein schmökernder Welten-Entdecker. Wir stellen fünf Neuerscheinungen für alle Altersklassen vor, die noch nicht in jedem Regal stehen und mit denen junge Abenteurer auf Reise gehen können: Da geht es um eine unaufregende Abendwanderung, eine fortschrittliche, fitte Oma, die sehnsüchtige Suche nach einem Hai, einen klugen Sklaven und die Entdeckung einer nicht ganz so schönen Welt, die von Algorithmen beherrscht wird.