Freizeit-Tipp in Pandemie-Zeiten : Unser Wandertipp rund um Ostern

Service Klar, unser Aktionskreis ist in Pandemie-Zeiten eingeschränkt. Eine Wanderung in nächster Umgebung aber dürfte zu verantworten sein und die Stimmung heben; wie damals auch bei Dr. Faust auf seinem weltberühmten Osterspaziergang.

Das passt eigentlich ganz gut zum Wetter dieser Tage, an denen uns die Sonne ziemlich unverblümt zeigt, was sie eigentlich draufhat und was sie uns in all den zurückliegenden Wochen vorenthielt. Und im Grunde scheint uns Goethe genau das sagen zu wollen: Der Winter hat sich endgütig von der Bildfläche dieses Jahresbeginns verabschiedet, der Frühling lugt hervor und wird schon als netter Vorbote für den Sommer sichtbar. Der Frühling ist so gesehen eine echte Ankündigungs-Jahreszeit, ein Versprechen auf viel mehr – wie es auch Goethe 1808 dichtete und wie es sein Held empfand. Das war kein geringerer als der berühmte Dr. Faust, dieser fanatische Wissenschaftler, der dem Sinn des Lebens endlich auf die Schliche kommen wollte und darum einen verhängnisvollen Pakt mit dem Teufel einging. Alles weitere kann auf vielen hundert Seiten bei Goethe selbst nachgelesen werden, in der Faust-Tragödie erster und zweiter Teil.

So etwas kann ansteckend wirken und soll an dieser Stelle unbedingt zur Nachahmung empfohlen werden. Da wir aber in Pandemie-Zeiten gerade und vorerst in unserem Aktionskreis eingeschränkt sind und das aus guten Gründen auch bleiben sollten, bietet sich ein österlicher Spaziergang oder eine kleine Wanderung besser vor der eigenen Haustür an, also ohne große Anfahrt. Empfehlen möchte ich darum die tollen Etappen des sogenannten Neanderlandsteigs. Ein toller Rundwanderweg über insgesamt 240 Kilometer, nett aufgeteilt in 17 schöne Etappen, und das Beste ist: Vieles ist in der Nähe. Die Etappen gehen durch den Kreis Mettmann, führen nah an den Städten Essen, Düsseldorf und Solingen vorbei. Mein Tipp für Einsteiger ist die 11,5 Kilometer lange Etappe 2: von der sehr putzigen Düssel-Mündung geht es bis zur Pilgerstätte in Velbert Neviges.