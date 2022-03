Solinger OB Tim Kurzbach antwortet Kardinal Rainer Maria Woelki : Der erträumte Hirtenbrief

Ein Bild aus den Zeiten der Einracht: Tim Kurzbach begrüßt als Vorsitzender des Diözesanrates 2014 den neuen Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki bei dessen feierlicher Amtseinführung im Kölner Dom. Foto: Boecker, Robert

Meinung Köln Der Vorsitzendes des Kölner Diözesanrates, Tim Kurzbach, antwortet Kardinal Rainer Maria Woelki mit einem Hirtenbrief, den er sich erträumte und den er sich vom Erzbischof eigentlich gewünscht hätte. Ein Gastbeitrag.

Wie es im Erzbistum Köln weitergehen wird, ist nach wie vor ungewiss. Zwar hatte Kardinal Rainer Maria Woelki noch am Aschermittwoch – dem Tag der Rückkehr aus einer fünfmonatigen Auszeit – angekündigt, dass er Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten habe. Damit der Papst „frei ist, zu entscheiden, was dem Wohl der Kirche von Köln am meisten dient“. Doch wann eine Antwort aus Rom Köln erreicht, steht in den Sternen. Manchmal dauert es nur zwei Wochen, ein anderes Mal Monate. Und: Die jüngsten Rücktrittsangebote katholischer Bischöfe, darunter jene von Kardinal Reinhard Marx und Erzbischof Stefan Heße, wurden allesamt abgelehnt, das heißt: die Rücktrittswilligen sind in ihren Ämtern geblieben. In Köln herrscht derzeit eine Hängepartie, dementsprechend selten sind die öffentlichen Auftritte des amtierenden Erzbischofs „auf Abruf“: Den Aschermittwochen-Gottesdienst sagte Woelki ebenso ab wie seine Teilnahme an der ökumenischen Fastenandacht in der Düsseldorfer Johanneskirche.

Was den Gläubigen derzeit bleibt, ist der Fastenhirtenbrief von Kardinal Woelki, den manche begrüßen, andere kritisieren.

Tim Kurzbach, Vorsitzende des Diözesanrates – das ist das höchste Laiengremium im Erzbistum – hat einen anderen Weg gewählt. Der 43-Jährige, der auch Oberbürgermeister von Solingen ist, hat die Form eines besonderen Antwortbriefes gewählt. Er erträumte sich einen ganz anderen Brief seines Bischofs, den er sich statt des Fastenhirtenbriefs gewünscht hätte und in dem er jene Themen anspricht, die seiner Meinung nach unbedingt geklärt werden müssen. Denn alle, so Kurzbach, wünschten sich einen Neuanfang im Erzbistum und einen neuen Erzbischof, der zuhöre und mit den Gläubigen einen gemeinsamen Weg gehe. Stattdessen hinterlasse der Fastenhirtenbrief „ein ungutes Gefühl“. Denn schaue man, so Kurzbach, „genauer hin, dann benennt der Kardinal kein einziges konkretes eigenes Versagen, keinen einzigen konkreten eigenen Fehler, keine einzige wirkliche Schuld. Es bleibt nur bei allgemeinen Schuldbeteuerungen, wie sie uns Christen allen gut anstehen, aber den Vertrauensverlust, den er, Kardinal Woelki persönlich, angerichtet hat, die zehntausenden Kirchenaustritte, die verzweifelten Gemeinden, die durch sein Verhalten verletzten Menschen, werden nicht konkret benannt.“

Darum also nun der neue, von Kurzbach erträumte Hirtenbrief, der mit den Worten schließt: „Man wird ja noch träumen dürfen.“

Ein geträumter Brief von Tim Kurzbach:

„Liebe Brüder und Schwestern im Erzbistum Köln,

fünf Monate hatte ich Zeit, mir Gedanken über mein Verhalten in den vergangenen eineinhalb Jahren zu machen – und ich bin über mich selber erschüttert. Ich habe meine Pflicht als Ihr Erzbischof nicht erfüllt, ich habe leichtfertig Fehlentscheidungen getroffen und ich habe außerdem „Gutes unterlassen“. Bevor ich dafür Sie alle, liebe Brüder und Schwester, um Verzeihung bitte, möchte ich aber meine Schuld ohne Wenn und Aber bekennen:

Ich habe leichtfertig im Jahre 2018 eine Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung beauftragt, die offensichtlich von den aussagerechtlichen und datenschutzrechtlichen Aspekten einer solchen Untersuchung überfordert war. Ich hätte mich da besser kundig machen müssen und die auf der Hand liegenden Probleme einer solchen erstmaligen Untersuchung sofort klären lassen müssen. Ich habe dann die ungesehene Veröffentlichung dieser Untersuchung viele Male verbindlich versprochen – und dann im Oktober 2020 dieses Versprechen gebrochen.

Es ist meine Schuld, dass deswegen dann ein zweites teures Gutachten eingeholt werden musste und dass zusätzliche hohe Kosten für die deswegen eingeschaltete professionelle Kommunikationsberatung anfielen. Und ja, ich habe dies auch getan, um selber in einem guten Rampenlicht zu stehen. Vor allem werfe ich mir vor, dass Mitglieder der Betroffenenvertretung sich instrumentalisiert fühlten, als ich sie zur Unterstützung meiner Entscheidung, das erste Gutachten nicht zu veröffentlichen, einbezogen habe. Besonders schlimm ist dann aber auch, dass wegen meines Fehlverhaltens sehr viele Katholikinnen und Katholiken aus der Kirche ausgetreten sind.

Ich habe zudem viel zu spät erkannt, dass in meiner Kirche auch systemische Ursachen den Missbrauch begünstig haben. Ob als Rektor, Weihbischof, Erzbischof oder Kardinal - ich war und bin immer an herausgehobener Stelle Träger dieses Systems. Ich war und bin also in besonderem Maße verantwortlich für dieses System, was die Macht missbraucht hat. Daher tut es mir heute besonders leid, dass ich die Bemühungen zur Veränderung dieses Systems – den Synodalen Weg viel zu wenig mit gegangen bin. Ja – dass ich durch meine Äußerungen zu den Reformvorschlägen viele unnötig verletzt und gekränkt habe – anstatt sie zu ermutigen.

All diese Fehler und diese Schuld sind mir bewusst geworden, ich habe sie in der Beichte vor Gott getragen und bitte nun auch Sie, liebe Brüder und Schwestern, dafür um Verzeihung, wenn Sie können. Ich meinerseits möchte mich darum bemühen, den Schaden soweit möglich wieder gut zu machen. Ich werde mich bemühen, Ihnen wirklich zuzuhören, meine Entscheidungen transparent zu machen und die engagierten Menschen und Gremien in unserem Erzbistum vor Entscheidungen konstruktiv, verbindlich und ehrlich in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Ich werde mich ehrlich für Reformen in unserem Erzbistum und in unserer ganzen Kirche einsetzen, auch wenn ich da vielleicht nicht alle Wünsche befriedigen kann.

Auch künftig bitte ich Sie um Ihre offene Kritik, dann können wir einen gemeinsamen Weg in eine gute Zukunft unseres Erzbistums gehen. Wenn ich aber erkennen sollte, dass ein solcher gemeinsamer Weg nach allem, was passiert ist, nicht mehr möglich ist, dann bin ich bereit, klaglos meinen Dienst als Erzbischof von Köln zu beenden und irgendwo als Pfarrer meine Berufung zu leben.

Mit herzlichen Grüßen