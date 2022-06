Einsatz beim Militär : Tiere im Krieg

Von Pferden gezogen zieht Feldartillerie 1914 in Düsseldorf am Ratinger Tor vorbei in den Ersten Weltkrieg. Foto: Stadtarchiv Düsseldorf

Pferde, Hunde, Delfine, Elefanten, Kamele, Tauben – sogar Glühwürmchen haben Menschen zu Werkzeugen in ihren Kriegen gemacht. Auch im Vernichtungsfeldzug, den Russland gegen die Ukraine führt, sind sie im Einsatz.

Große Ehre für einen kleinen Hund: Einen „wunderbaren kleinen Soldaten“ nannte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Jack Russel Terrier namens „Patron“, der bei der Armee seines Landes Minen erschnüffelt. Rund 200 Sprengfallen soll der zweieinhalb Jahre alte Vierbeiner schon gefunden haben, bevor sie ihre tödliche Wirkung entfalten konnten. Dafür verlieh Selenskyj dem Terrier Anfang Mai im Rahmen einer per Video verbreiteten Zeremonie den Orden „Für selbstlosen Dienst“, was „Patron“ mit lautem Bellen und heftigem Schwanzwedeln quittierte. Die Ukraine gilt seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ostukraine 2014 und dem russischen Überfall vom 24. Februar dieses Jahres als eines der am stärksten verminten Länder der Welt.

Weniger Aufmerksamkeit wurde knapp 700 Kilometer Luftlinie südöstlich von Kiew entfernt den Delfinen zuteil, mit deren Hilfe sich die russische Flotte im Hafen von Sewastopol auf der Halbinsel Krim offenbar vor ukrainischen Angriffen zu schützen sucht. Der US-Satelliten-Fotodienst Maxar hatte Ende April zwei Becken für die Meeressäuger an der Hafeneinfahrt entdeckt. Denkbar sei, dass trainierten Delfine zur Abwehr feindlicher Taucher eingesetzt werden sollen, schrieb die „Washington Post" unter Berufung auf das US Naval Institute in Annapolis, Maryland. Wegen ihres hervorragenden Gehörsinns seien Delfine, ähnlich wie Seelöwen, zudem in der Lage, Minen und andere gefährliche Gegenstände aufzuspüren.

Info Einsatz zu Wasser, zu Lande und in der Luft Aufklärung Tiere verschiedener Art spielen seit mindestens 2000 Jahren eine Rolle in der Logistik, im Gefecht und bei der Aufklärung Pferde Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte in Europa nur noch Polen signifikante berittene Truppen. Tauben Deutsche Truppen sollen im Ersten Weltkrieg mehr als 120.000 Brieftauben genutzt haben. Die meisten stammten von privaten Züchtern. Delfine Kampfdelfine können so trainiert werden, dass sie Taucher rammen und ihnen schwere Verletzungen zufügen.

Tiere als Werkzeuge von Menschen, die Menschen bekämpfen, bleiben eine bizarre Vorstellung – gerade im hochtechnisierten 21. Jahrhundert. Tatsächlich sind sie schon solange dabei, wie es Kriege gibt.

Im Ersten Weltkrieg starben etwa zehn Millionen Soldaten, aber auch rund acht Millionen Pferde. Sie gehören gewissermaßen zu den ältesten unfreiwilligen Kombattanten in kriegerischen Auseinandersetzungen überhaupt, wurden als Reit- und Lasttiere eingesetzt, und wo sie nicht zur Verfügung standen, mussten Esel, Maultiere, Kamele oder Lamas Verpflegung, Munition und Truppen an die Front schleppen. Noch im Zweiten Weltkrieg setzte allein die deutsche Wehrmacht fast drei Millionen Pferde ein. Zu den wenigen Tierarten, die bei der Bundeswehr heute noch in unwegsamem Gelände zum Einsatz kommen, zählen Maultiere und Haflinger-Pferde. Sie sind schwindelfrei und tragen bis zu 140 Kilogramm Gewicht.

In den Kriegen der Antike waren Elefanten eine furchteinflößende Waffe. Sie wurden so dressiert, dass sie Menschen mit ihren Stoßzähnen und ihrem Rüssel attackierten. Als der karthagische Heerführer Hannibal 218 vor Christus mit einem Teil seines Heeres von der Iberischen Halbinsel nach Italien zog, führte er neben zigtausenden Fußsoldaten und bis zu 12.000 Reitern auch 37 Kampfelefanten mit. Letztere überstanden sogar die beschwerliche Überquerung der Alpen, verendeten aber größtenteils in den darauffolgenden Wintermonaten. Noch im Zweiten Weltkrieg wurden Elefanten auf alliierten Flugplätzen in Südostasien zum Beladen schwerer Transportflugzeuge eingesetzt.

Auch Brieftauben standen lange Zeit in Diensten von Heeren, da sie bis zu 100 Stundenkilometer schnell fliegen, außergewöhnlich gut sehen, sich hervorragend orientieren können und nicht zu orten sind. Eine halbe Million von ihnen waren zwischen 1914 und 1918 im Einsatz, die letzten noch bis Mitte der 1990er-Jahre im Schweizer Militärdienst. Dann wurden auch die Übriggebliebenen von einst 30.000 „selbstreproduzierenden Kleinflugkörpern", wie es im Militär-Jargon hieß, ausgemustert. In den USA stieg eine Brieftaube namens „Cher Ami" gar zum Nationalhelden auf. Das Tier rettete – selbst schwer verletzt – kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges mit seiner Botschaft 194 US-Soldaten das Leben, die unter „friendly fire“ geraten waren. Heute steht „Cher Amie“ ausgestopft und einbeinig im National Museum of American History. Als eine frühe Form von Drohnen wurden Tauben nicht zuletzt mit selbstauslösenden Kameras über die Frontlinien geschickt.

Ähnlich wie Hunde und sogar Bienen (die bei Gefahr ihren Rüssel ausstrecken) verfügen auch Ratten über einen ausgeprägten Geruchssinn zum Aufspüren von Sprengstoff. 100 Landminen hat beispielsweise „Magawa" in Kambodscha entdeckt. Dafür bekam die Riesenhamsterratte den höchsten Tierorden verliehen: eine Goldmedaille. Anfang dieses Jahres ist „Magawa“ gestorben – friedlich an Altersschwäche.

Andererseits wurden Tiere auch dazu benutzt, um Ziele zu zerstören. Während des Zweiten Weltkriegs bildete die Rote Armee Hunde aus, um deutsche Panzer in die Luft zu jagen. Futter unter den Kettenfahrzeugen sollte die mit Sprengstoff bepackten Vierbeiner dazu bringen, dorthin zu kriechen. Ein Knickzünder auf ihrem Rücken ließ die sogenannten Panzerabwehrhunde sodann hochgehen. Allerdings war die Methode nicht sehr erfolgreich. Die Tiere steuerten – wenn überhaupt – meist die eigenen Panzer an. Die deutschen rochen anders als die sowjetischen, mit denen sie trainiert worden waren.

Was aber haben Nacktschnecken mit dem Krieg zu tun? US-Soldaten setzten sie tatsächlich im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben ein: Die Tiere nehmen Giftgas frühzeitig wahr, verschließen ihr Atemloch, ziehen sich zusammen und melden auf diese Weise Gefahr. Ähnlich, wenngleich finaler, verwendeten die Briten Vögel als Signaltiere: War in unterirdischen Gängen noch lebensgefährliches Gas vorhanden, fielen die gefiederten Gefährten von der Stange.

Selbst an Glühwürmchen ist der Krieg nicht spurlos vorbeigegangen. Die Tiere leuchten in der Paarungszeit durch Biolumineszenz hell, um Partner anzulocken. Das nutzten britische Soldaten im Ersten Weltkrieg: Sie sperrten Leuchtkäfer in Gläser und hatten so in Sommernächten eine Lichtquelle zum Lesen der Feldpost.