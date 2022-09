Düsseldorf Festival : Alles im Fluss

Düsseldorf Die Performance „River/Fluss“ mit der chinesischen Tänzerin und Choreografin Tian Gao begeisterte das Publikum im Großen Saal des Tanzhauses NRW.

Und dann ist da die chinesische Tänzerin Tian Gao, die das Stück entwickelt und choreografiert hat. 2016 kam sie aus Wuhan nach Berlin, fand ihre künstlerische Heimat im Ensemble Sasha Waltz & Guests. Ihre Herkunft trägt sie im Herzen und in diese Performance hinein. Wuhan ist die Stadt der Flüsse, hier mündet der Han in den Jangtsekiang, den drittlängsten Strom der Erde. Wie Flüsse die Welt verbinden, stellt Tian Gao im begleitenden Video „From the Yangtze to the Spree“ dar. Verwoben mit dem Stück ist die Komposition „Narrow Sea“ der Pulitzer-Preisträgerin Caroline Shaw. Die Musik: mal sanft wie ein rinnendes Bächlein, mal leise rauschend, wie Gräser, die sich im Wind wiegen, dann wieder stürmisch vorwärts drängend und mit irrwitzig schnellen Trommelwirbeln, dass die Stöcke nur so fliegen – da wird der Fluss zum reißenden Strom.