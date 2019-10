Ausstellung in Düsseldorf : Neue Lichtspiele im Malkastenpark

Ausstellung in Düsseldorf

Düsseldorf (ahar) „Fire Flies“, zu Deutsch „Glühwürmchen“, heißt die Ausstellung, die laut Kurator Thomas Klein „ein anderes nächtliches Parkerlebnis“ für den Besucher sein soll. Fünf Künstler präsentieren am Dienstag, 8. Oktober, 19 Uhr, ihre Lichtkunst im Düsseldorfer Malkastenpark.

Teils kombiniert mit Sound, teils animiert und in Bewegung gesetzt, fügen sich die Beiträge harmonisch oder auch verstörend in die nächtliche Umgebung des Parks ein. Es ist die erste Ausstellung, die der Düsseldorfer Musiker – Mitglied der international bekannten Elektronikband Kreidler – kuratiert. Den Abend eröffnet DJ Frank D‘Arpino im Jacobihaus. Der Eintritt ist frei.

Zur Ausstellung inspiriert hat Kurator Thomas Klein eine abendliche Fahrradfahrt durch den Volksgarten, bei der er unerwartet Glühwürmchen gesehen hat. Dass die Leuchtkäfer nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr und nur in lichtärmeren Bereichen zu sehen sind, brachte ihn auf die Idee, Lichtkunst in einem Park auszustellen. „Der Volksgarten und andere Parkanlagen werden nachts eher ungern begangen. Sie wirken in der Dunkelheit bedrohlich“, sagt der Kurator. „Der Gedanke, wie Lichtinstallationen bei Nacht im Park miteinander interagieren und welche Wirkung sie im speziellen Umfeld haben, ist überraschend und interessant.“