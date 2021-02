Aktion Maria 2.0 : Ein Thesenanschlag als Weckruf

Meinung Mit sieben Thesen machte die Reforminitiativevon Maria 2.0 am ersten Fastensonntag auf sich aufmerksam. Wie Martin Luther vor über 500 Jahren hefteten die Frauen ihre Thesen an Kirchenpforten.

Vielleicht ist dieser Thesenanschlag der ­Initiative Maria 2.0 an katholische Kirchenpforten überall im Land eine zu provokante Aktion gewesen. Vielleicht sind die dabei aufgestellten Forderungen auch nach Weiheämtern für Frauen zu radikal. Und vielleicht ist das inmitten der schleppenden, bisweilen gründlich misslungenen Missbrauchsaufklärung in der katholischen Kirche sogar der falsche Zeitpunkt gewesen. Doch vielleicht sind andere, irgendwie erfolgversprechendere Wege gar nicht mehr möglich in einer Kirche, durch die inzwischen „tiefe Risse“ gehen. Diese Formulierung stammt nicht aus dem Kreis der Reformerinnen, sondern vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki.