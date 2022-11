Porträt Theresa Weber Eine Künstlerin für die Gegenwart

Allein schon die Wandtapete im Panoramaformat, mit der sie in der Sammlung Philara überraschte, war goldeswert. Die Ex-Studentin und einstige Tutorin, die inzwischen in London vor Anker gegangen ist, um am Royal College of Art den Master zu machen, brillierte mit der mesopotamischen Gottheit Ischtar aus dem Pergamon-Museum Berlin, indem sie dieses Meisterwerk der Antike umfunktionierte. Ischtar kam ihr dabei als Göttin der Gegensätze, als Mann + Frau, Krieger + Fruchtbarkeitsgöttin gerade recht. Sie musste wenig ändern, um den Busen der steinernen Figur selbstbewusst zu betonen. Gekonnt fügte sie dem Babylonischen Löwen ihr Selfie hinzu, machte sich also selbst zur Göttin und verwob alle Gegensätze in einem unendlichen Flechtornament.