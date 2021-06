Historischer Prozess als Theaterstück : Auf der Anklagebank

Düsseldorf Das Theaterkollektiv Pièrre Vers erinnert mit seinem neuen Stück „Im Process“ an den Majdanek-Prozess, der mehr als fünf Jahre lang in Düsseldorf verhandelt wurde.

30. Juni 2021, Berger Kirche. 40 Jahre nach der Urteilsverkündung nimmt sich das Theaterkollektiv Pièrre Vers unter der Regie von Christof Seeger-Zurmühlen des historischen Stoffes im Bühnenstück „Im Process“ an. Aufgeführt wird es im Rahmen des Asphalt Festivals an sechs Abenden. Da alle Vorstellungen bereits ausverkauft sind, wird es noch einmal während des Düsseldorf Festivals zu sehen sein.

ICE muss vollbremsen – wer saß in Schlebusch am Gleis?

Gerichtsverhandlung in Leverkusen : ICE muss vollbremsen – wer saß in Schlebusch am Gleis?

In den über fünf Jahren der Verhandlung, der rund 15 Jahre Vorbereitung vorausgegangen waren, veränderte sich die Wahrnehmung in der Gesellschaft, wie sich Jürgen Schuh erinnert. Er gehörte einer Gruppe junger Menschen an, die sich kritisch mit der Vergangenheitsbewältigung auseinandersetzen. „Als ich die milden Urteile hörte, war ich so sauer, dass ich im Gerichtssaal aus Protest auf einen der Tische sprang“, resümiert der inzwischen 78-jährige. Zeit seines Lebens engagiert er sich für die Verfolgten des Naziregimes.