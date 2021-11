Preis an große Schauspielerin : Theaterpreis Faust ehrt Nicole Heesters

Sie war Ende der 70er die erste „Tatort“-Kommissarin, als Theaterstar begeisterte sie auf Bühnen von Düsseldorf bis Wien: Nun bekam Nicole Heesters einen Preis für ihr Lebenswerk in Hannover.

(dpa) Der Deutsche Theaterpreis „Der Faust“ ist am Samstagabend der Schauspielerin Nicole Heesters für ihr Lebenswerk verliehen worden. Die 84-Jährige hatte in den vergangenen Jahrzehnten Engagements an vielen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen, darunter das Düsseldorfer Schauspielhaus, das Hamburger Thalia-Theater, das Schauspielhaus Bochum und das Theater in der Josefstadt Wien.