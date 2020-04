Theater-Worträtsel für Kinder: Das geheime Haus

Bunte Wesen

Befeuchte in deinem Wasserfarbkasten alle Farben. Tauche jeden deiner Finger in eine andere Farbe. Du kannst auch welche mischen. Drücke deine farbigen Finger auf ein Papier und schon sind ganz viele Wesen beieinander.

Kullern sie ganz eng übereinander, stapeln sie sich oder haben sie gar Angst voreinander? Wenn sie getrocknet sind, kannst du mit einem Stift diesen Farbflecken Augen, Münder, Zähne, Arme, Beine, Haare, Füße oder, was du magst, zeichnen.

Du kannst auch mit mehreren zusammen ganz viele Monster auf ein großes Blatt Papier malen.

Manchmal haben sogar seltsame Wesen Angst

Male und beschreibe deine Gedanken und Gefühle.

So sieht meine Angst aus …

Welche Farbe hat sie …?

Und so fühlt sich Angst für mich an …

Das macht mir Angst …

Wenn ich nicht ängstlich bin, bin ich …