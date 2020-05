Ich packe meinen Koffer …

Zurzeit finden natürlich keine Klassenfahrten statt, aber vielleicht hast du bereits eine erlebt oder stellst dir eine vor. Also: Du fährst auf Klassenfahrt. Was nimmst du mit? Überlege dir eine Sache, die so wichtig ist, dass du sie auf keinen Fall zu Hause vergessen darfst. Nun lädst du Freunde und Freundinnen zu einem Videochat ein. Dann fängt eine*r aus eurer Gruppe an, den Koffer zu packen, mit den Worten: »Ich packe meinen Koffer für die Klassenfahrt und nehme … mit«. Jetzt ist die nächste Person an der Reihe, sie packt den Koffer weiter, indem sie den Satz der Person vor ihr wiederholt und ihren eigenen Gegenstand dazu nennt. Und so geht es reihum weiter, bis ihr zum Schluss einen vollen Koffer habt. Fällt euch diese Version zu leicht, könnt ihr es auch mit Ausscheiden spielen. Die Person, die einen Fehler in der Aufzählung macht, ist raus. Wer zuletzt übrig bleibt, hat gewonnen.

Extra Challenge

Immer noch zu leicht? Jede*r von euch nimmt einen Ball. Wer rausgefallen ist muss den Ball immer in der Luft halten, während die anderen weiterspielen. Sobald eine zweite, dritte, vierte Person ausscheidet, wechselt ihr euch ab: jede*r wirft seinen / ihren Ball zehnmal in die Luft, dann wird gewechselt. Zählt gut mit. Wer einen Fehler macht, fällt auch hier raus. Am Ende gibt es zwei Gewinner*innen: die Person, die ohne Fehler »Koffer packen« konnte und die Person, die am längsten in dem Ballspiel blieb.