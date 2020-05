„Das Prinzip der größten Gemeinheit der Welt funktioniert in etwa so wie Physik. Mein Bruder hat mir das auf Amrum erklärt. Das ist eine Nordseeinsel. Am Strand findet David einen lila Plastikeimer, Sandspielzeug, und er lädt ihn voll Wasser und drückt mir den Eimer in die Hand. Er stellt sich hinter mich und hält meine Arme fest und wir drehen uns und wir drehen uns und wir strecken den Eimer vor und das Wasser da drin – es dreht sich mit, es flutscht nicht auf den Boden, David sagt, das ist das Prinzip, nach dem die Planeten in ihrer Umlaufbahn bleiben. Das ganze Leben wäre nicht möglich ohne das, sie drehen sich um die Sonne, und ich sage, und was ist es für ein Prinzip, wenn die Planeten stehen bleiben, er sagt, die Planeten bleiben nicht stehen, ich sage, und wenn wir die Sonne ausschalten, irgendwann passiert das doch, irgendwann ist es auch mit der Sonne vorbei, habs in ner Sendung gesehen, was ist das für ein Prinzip, ich kann nicht mehr. Bleiben wir stehen. Der Eimer fällt. Das Wasser kippt auf den Sand. Er sagt: Das ist vielleicht das Prinzip der größten Gemeinheit der Welt.“

Das erzählt die 9-jährige Tilla in Dirk Lauckes Stück „Die größte Gemeinheit der Welt“