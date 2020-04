Online-Theaterlesung: Sagt der Walfisch zum Thunfisch

Regenmythen

Das ist doch ein ganz al-al-alter Hut, ist das doch! — von Matin Soofipour

Plitsch-platsch. Plötzlich beginnt es zu regnen. Das Wasser steigt und reicht »Du« und »Ich« schon bald bis zum Bauch. »Du« und »Ich« müssen hier weg, ins Trockene. Da ist ein Schiff! Das ist die Rettung! »Du« und »Ich« wollen in das Schiff rein. Aber der Kapitän des Schiffs, Noe, besteht darauf, dass für »Du« und »Ich« kein Platz ist. Kein einziger. Denn in dieses Schiff kommen anscheinend nur Mu-mu-mu-mu-musiker rein!»

Sagt der Walfisch zum Thunfisch« erzählt eine neue Geschichte der alten Geschichte der großen Sintflut. Kennst du die Geschichte von der Arche Noah aus der Bibel oder dem Koran? Wusstest du, dass diese Geschichte in vielen Kulturen auf der ganzen Welt erzählt wird? Ich habe dir ein paar Geschichten ausgesucht, die dir deine Eltern vorlesen können.

Die Sumerer lebten vor etwa 5000 Jahren in Mesopotamien. Mesopotamien bedeutet Zweistromland, da das Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris liegt. Heute ist Mesopotamien ein Teil des Irak. Dort hat man uralte Tontafeln gefunden, auf denen die Geschichte vom Helden Gilgamesch geschrieben steht. Das ist die älteste geschriebene Geschichte der Menschheit. Hier wird von einer großen Sintflut erzählt, die die ganze Erde überflutet hat. Nur ein einziger Mensch wusste, dass diese Flut kommen würde. Es war König Utnapischtim. Um das Überleben seiner Familie und der Tiere zu sichern, baute er ein riesiges Schiff, in dem alle Platz fanden.

Die Aborigines sind die Ureinwohner Australiens. Sie erzählen sich die Geschichte vom Großen Känguru. Als eine riesige Welle drohte, die Erde zu überfluten, hielt das Große Känguru gemeinsam mit allen anderen Tieren das Wasser zurück und beschützte so die Erde. Danach spuckte es alle Worte aus, die die Menschen sprechen sollten. So wurde das Große Känguru zum Schöpfer aller Töne, der Laute und Sprachen.

Die Hindus leben zum großen Teil in Indien. Sie erzählen, dass sich der Gott Vishnu in einen großen, goldenen Fisch verwandelte und den weisen Mann Manu besuchte. Er warnte Manu vor einer großen Flut und schickte ihm ein riesiges Schiff. Zusammen mit sieben Weisen und allen Tieren und Pflanzen fand Manu dort Schutz. Auf ihrer Reise durch die tosenden Fluten begleitete Vishnu das Schiff und erzählte Manu von allem, was er wusste. So schenkte er ihm sein Wissen. Dann zog er das Schiff bis hoch auf das Gebirge »Himalaya«. Manu wurde schließlich Vater aller Menschen auf der Erde.

Die Skandinavier, die im Norden leben, erzählen sich dieses Märchen: Bevor es die Erde und die Menschen gab, lebten die Riesen. Viele dieser Riesen waren böse, so wie Ymir. Es lebte aber auch ein guter Riese mit dem Namen Bergelmir. Als die Götter den bösen Ymir töteten, entstand eine riesige Welle und überschwemmte die Welt. Bergelmir und seine Frau suchten Schutz in einem ausgehöhlten Baumstamm und überlebten so als einzige die Flut. Aus ihren Kindern entstand ein neues Volk der Riesen.

Die Griechen, oder besser gesagt das alte Volk der Griechen, glaubten an viele Götter. Zeus war der höchste der Götter. Als Zeus sah, dass die Menschen böse waren, schickte er eine große Flut auf die Erde. Prometheus aber kam der Menschheit zu Hilfe. Er war gut und lehrte seinen Sohn Deukalion ein Schiff zu bauen. Als es heftig zu regnen begann, rettete sich Deukalion, gemeinsam mit seiner Frau auf das Schiff. Sie fuhren neun Tage und Nächte auf dem Wasser und waren die einzigen, die die Sintflut überlebten. Weil sie wollten, dass es wieder viele Menschen auf der Erde gibt, warfen sie Steine über ihre Schultern, aus denen dann Männer und Frauen wurden.

Die Chinesen erzählen von dem gelben Fluss Hoang-Ho, der zehn Jahre lang das Land überflutete und Tiere und Menschen wegschwemmte. Shun, der gute Mann, hatte genug davon und machte sich an die Arbeit. Er legte viele Äcker an, um die Fluten zu stoppen. Doch dauerte es noch zehn Jahre, bis er den Gelben Fluss besiegte. Die Menschen waren ihm so dankbar, dass sie ihn zum großen Kaiser des großen Landes Chinas machten.

Die Perser In der altpersischen Geschichte wird von dem König Dschemschid erzählt. Als er hörte, dass eine große Flut kommen sollte, grub er eine große Höhle tief unter der Erde und nahm 1000 Frauen, Männer und Kinder mit. Sie kamen erst wieder raus, als das Wasser verschwunden war.

Wenn du dich fragst, was sie die ganze Zeit da unten gemacht haben?

Dann verrate ich dir was: Sie haben sich gegenseitig Geschichten erzählt …

Frag doch mal deine Eltern, bestimmt können sie dir auch eine Geschichte von der großen Flut erzählen.