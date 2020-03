Antwort der Oma (1) : Neue Folge der „Briefe an die Oma“

Düsseldorf Oma-Tag fällt aus! Das betrifft gerade viele Kinder, auch das Mädchen, das wir Lena nennen. Vor einer Woche hat Lena ihrer Oma einen Brief geschrieben und darin alles zu Papier gebracht, was sie in der Corona-Krise beschäftigt. Nun bekommt sie Post.

In ihrem Antwortbrief erzählt die Oma, wie sie die Krise erlebt und welche Erfahrung sie in ihrem Leben etwa mit Hamsterkäufen schon gemacht hat.