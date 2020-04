Like me. Like you

Jede*r von uns hat sich schon einmal geschämt. Manchmal tut es gut, darüber zu sprechen, zu lachen oder sich vorzustellen, dass es anderen ähnlich geht. Regisseurin Franziska Henschel äußert sich dazu: »Wie reagiere ich, wenn jemand neben mir beschämt wird? Gehe ich auf sichere Distanz oder verhalte ich mich solidarisch mit dem Opfer der Beschämung? Diesen Aspekt wollten wir unter anderem mit dem Titel ›Like me‹ zum Ausdruck bringen. Mit wem versuche ich solidarisch zu sein? Also: Nicht schnell weg, Hauptsache ich bin’s nicht! Sondern: Hin da! Dadurch ist es möglich, die Würde des Beschämten zu wahren. Wenn ich nicht zu erkennen versuche, was mich von dem Beschämten unterscheidet, sondern was uns verbindet.« Was denkst du: Wie reagiert man am besten in Momenten, die peinlich sind, in denen man sich schämt oder dies bei anderen beobachtet?