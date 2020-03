Wachtmeister Dimpfelmoser ist außer sich. Der Räuber Hotzenplotz ist aus dem Spritzenhaus entkommen und hat Rache geschworen! Kasperl schlägt vor, den Räuber gemeinsam mit Freund Seppel wieder einzufangen, so wie beim letzten Mal. Aber Seppel ruht sich gerade aus und würde den lästigen Räuber am liebsten »auf den Mond schießen«. Die flapsige Bemerkung bringt Kasperl auf eine Idee. Schnell fertigen die Jungen eine Mondrakete an und streiten lauthals darum, wer von ihnen damit auf den Mond fliegen darf, der ja bekanntlich aus purem Silber besteht. Der Räuber Hotzenplotz, der längst auf der Lauer liegt, kann sein Glück nicht fassen! Wird er wirklich zum Mond fliegen?

Foto: David Baltzer