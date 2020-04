1. Zurück in die Zukunft

Frag deine Eltern/Großeltern/Erziehungsberechtigten nach deren Lieblings-Song aus den 80ern. Guckt euch das Musikvideo gemeinsam an. Schaut auch den Trailer von »Der kleine Prinz und die Krähe« und oder die Fotos hier an. Gibt es Ähnlichkeiten zur Musik und den Outfits im Stück?

Wühlt mal eure Schränke durch, vielleicht findest du etwas, das ähnlich aussieht. Kostümiere dich und mach ein Foto. Wenn du mehrere Fotos in unterschiedlichen Outfits und Posen machst, kannst du alle Bilder in einem Foto zusammenschneiden und fertig ist ein ›Band-Foto‹.

Du kannst das natürlich auch mit Freund*innen machen: Jede*r von euch macht ein 80er Jahre Starfoto, dann schneidet sie zu einem Bandfoto zusammen: Wie heißt ihr? Erfindet die Geschichte eurer Band. Wie habt ihr angefangen, wie klang eure Musik? Wem seid ihr begegnet und wo hat man eure Musik überall gehört? Die entstandenen Fotos und Geschichten könnt ihr uns schicken. Tipp: Bastle dein eigenes 80s-Instrument. Finde zwei bis drei Leute (Familie oder Freund*innen über Video-Chat), mit denen du eine Band gründest. Performt gemeinsam einen Song.

2. Funny Video

Was war der lustigste Moment in der vergangenen Woche für dich. Stell ihn (ggf. mit Familienmitgliedern) nach. Nimm ein Video auf.

Challenge: Versucht dabei nicht zu lachen.