Aufführung „Blackout“ im FFT Nepper, Hacker, Stromausfall

Der plötzliche Energieausfall hat spätestens seit Putins Überfall auf die Ukraine und dem Versiegen der Gaslieferungen aus Russland reale Züge angenommen. Immer häufiger taucht der Begriff des Blackouts in den Medien auf. Aber was bedeutet das eigentlich genau, wenn alles plötzlich dunkel wird? Auf jeden Fall einen Kontrollverlust – und genau das thematisiert das Theaterkollektiv Internil in seiner Performance „Blackout – Infotainment über Krieg und Spiele im Cyberspace“. Die drei Akteure Arne Vogelsang, Marina Dessau und Christopher Hotti Böhm bringen ab dem 16 Dezember ein brandaktuelles Thema auf die digitale Bühne des FFT.